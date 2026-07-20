Ahlaksızlığın merkezi Netflix'ten Hollywood aktörüne yarım milyar dolarlık kıyak! Siyonist sermayenin fonladığı kirli çark paraya para demiyor!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan resmi belgelerde, insanlığın ifsadı için milyarlarca dolar harcayan Netflix'in bu operasyon için yaklaşık 587 milyon dolar nakit parayı gözden çıkardığı açıklandı.

Zehir saçan dizileri ve İslam düşmanı içerikleriyle tanınan dijital platformun yaptığı bu devasa harcama, küresel lobilerin sinema ve medya sektörünü yapay zeka eliyle nasıl tek tipleştirmek istediğini bir kez daha kanıtladı.

BEN AFFLECK: BU ARAÇ FİLM YAPIMCILARI İÇİN TASARLANDI

2022 yılında kurulan ve yapımcıların işini kolaylaştırdığı iddia edilen InterPositive isimli bu girişimin Netflix bünyesine katılmasına dair konuşan ahlaksız yapımların baş aktörlerinden Ben Affleck ise aldığı yarım milyar dolarlık nakit parayla adeta köşeyi dönerken, sistemin sinemacıların kendi materyallerinden modeller üretmesini sağladığını belirtti.

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, geliştirdikleri teknolojinin üretken yapay zekadan farklı bir amaç taşıdığını belirterek, "InterPositive, film yapımcılarının karşılaştığı belirli sorunları çözmek ve onları üretim sürecine daha fazla dahil etmek için geliştirildi. Bu sistem metin komutlarıyla içerik üretmek ya da sıfırdan yeni bir şey oluşturmak üzerine kurulu değil. Kendi materyallerinizden bir model oluşturmanızı sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.