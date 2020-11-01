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Gündem Ahlaksız paylaşıma 6 gözaltı, 1 tutuklama
Gündem

Ahlaksız paylaşıma 6 gözaltı, 1 tutuklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:41:00 -
Ahlaksız paylaşıma 6 gözaltı, 1 tutuklama

İnce, "İçindeki kini ve nefreti depremde bile sosyal medyadan yaymaya devam eden 25 kişinin 37 paylaşımı tespit edildi, 6 kişi yakalandı" dedi. Tekirdağ Çerkezköy’de yaşayan M.B, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise acıları paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli karşılığın verileceğini belirterek “10 ilde tahkikat başladı. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Adalet buna izin vermeyecek" dedi.

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