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Gündem Ahlaksız mekanda skandal! Virüse meydan okudular
Gündem

Ahlaksız mekanda skandal! Virüse meydan okudular

İstanbul’daki vaka sayıları dikkat çekerken, Esenyurt'ta bulunan ahlaksız bir mekanda ortaya çıkan görüntüler koronavirüsün neden bu kadar yayıldığının adeta izahi gibiydi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 04:55:00 -
Ahlaksız mekanda skandal! Virüse meydan okudular

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüse karşı büyük bir mücadele verilirken İstanbul'da çekilen görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti. Esenyurt'ta zehir saçan bir mekanda çekilen görüntülerde yabancı uyruklu vatandaşların doğum günü kutladıkları ortaya çıktı.

Tüm yasakların delindiği partide maske ve sosyal medya hiçe sayıldı.

Salgına kafa tutan grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak hem kendilerini hem de diğer insanların canını tehlikeye attı. Sosyal medya üzerinden bu anları paylaşan iş yeri yasaklara ve virüse meydan okudu.

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