Ahlaksız Mehmet Ali Erbil'in duasına bak sen! Sen Allah'ın adını anar mıydın yahu?

Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en ahlaksız isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile 6 yıllık evliliğinden olan oğlu Ali Sadi 16 yaşına girdi.

5. evliliğini 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile yapan Mehmet Ali Erbil 2011 yılına Tuğba Coşkun'dan ayrılmıştı. Bu evlilikten bir oğlu olan Erbil'in oğlu Ali Sadi geçtiğimiz gün 16 yaşına girdi.

Ünlü sunucunun oğlu dün gece Beyoğlu'nda bulunan Zebra Lounge Port adlı mekanda ailesi ile birlikte doğum gününü kutladı.

Mehmet Ali Erbil ise muhabirlere “Oğlum 16 yaşına bastı. Bugünleri de gördüm. Allah sağlık, sıhhat nasip etsin. Daha çok doğum gününü görelim” dedi. Erbil'in bu sözleri "Allah sana da ahlak, edep ve izan nasip etsin" dedirtti.

16 yaşına basan Ali Sadi Erbil'in babası ile benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.