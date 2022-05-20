Ahlaksız Emre Uslu’dan Ali Babacan’a akıl

YENİ AKİT / ANKARA

FETÖ firarisi Emre Uslu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a açıkça akıl verdi.

Uslu, Babacan’ın sosyal medya hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımlarda, “Siyasi danışmanlık yapsam iki öneri yapardım: 1) Mülteci kartını agresif bir şekilde kullan (Ümit Özdağ bunu yapıyor, ahlaken yanlış siyaseten doğru) 2) KHK kartını agresif bir şekilde kullan (ahlaken de siyaseten de doğru tutum) @alibabacan ayağına gelen pası gol yapamıyor. Bir siyasi partinin kadrolarını mobilize edip, yelkenlerini dolduracak iki toplumsal sorun, iki toplumsal dalga işte bu iki fay hattında yatıyor” ifadelerini kullandı.