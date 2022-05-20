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Gündem Ahlaksız Emre Uslu’dan Ali Babacan’a akıl
Gündem

Ahlaksız Emre Uslu’dan Ali Babacan’a akıl

FETÖ firarisi Emre Uslu, yayınladığı mesajla Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a akıl verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 17:14:00 -
Ahlaksız Emre Uslu’dan Ali Babacan’a akıl

YENİ AKİT / ANKARA

FETÖ firarisi Emre Uslu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a açıkça akıl verdi.

Uslu, Babacan’ın sosyal medya hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımlarda, “Siyasi danışmanlık yapsam iki öneri yapardım: 1) Mülteci kartını agresif bir şekilde kullan (Ümit Özdağ bunu yapıyor, ahlaken yanlış siyaseten doğru) 2) KHK kartını agresif bir şekilde kullan (ahlaken de siyaseten de doğru tutum) @alibabacan ayağına gelen pası gol yapamıyor. Bir siyasi partinin kadrolarını mobilize edip, yelkenlerini dolduracak iki toplumsal sorun, iki toplumsal dalga işte bu iki fay hattında yatıyor” ifadelerini kullandı.

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