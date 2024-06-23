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Gündem Ahlaksız Diamond Tema'nın gündem olmasından sonra Google'da dikkat çeken istatistik!
Gündem

Ahlaksız Diamond Tema'nın gündem olmasından sonra Google'da dikkat çeken istatistik!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 22:02:00 -
Ahlaksız Diamond Tema'nın gündem olmasından sonra Google'da dikkat çeken istatistik!

Diamond Tema adlı ahlaksızın Peygamber Efendimiz'e (sav) iftira attığı videonun gündem olmasından sonra Google'da dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

Diamond Tema'nın sözlerine tepkilerle birlikte şeriat düşmanları günlerdir konuyu sosyal medyada gündemde tuttu.

Diamond Tema adlı ahlaksızı savunan mukeddesat düşmanlarının yoğun paylaşımlarından sonra Google'da dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

Diamond Tema adlı ahlaksız ile destekçilerinin insanları "deizm-ateizm" aramalarına yoğunlaştırdığı görüldü.

İstatistiklere göre Google Türkiye'de "Agnostisizm, Deizm ve Ateizm" aramaları son 30 günde rekor seviyelere ulaştı.
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