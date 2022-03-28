Ahlaksız derneğe kapatma davası
Müslüman çocukları hedef seçen LGBT sapkınlığı oluşumlarından Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kapatılması için dava süreci başlatıldı.
YAVUZ SELİM İSTANBUL
Küçük çocuklar ve ergenlik çağındaki gençleri hedef seçen dernek, yayınlarında cinselliği ön plana çıkarması, kütüphanesinde eşcinsel içerikli kitapları barındırması ve düzenlediği faaliyetlerle körpe yavrulara ahlaksızlık aşıladığı tespitiyle defalarca gündeme geldi.
İpliği pazara çıkarıldı
Milat gazetesinden Özlem Doğan’ın haberleriyle ipliği pazara çıkarılan sapkın yuvası Tarlabaşı Toplum Merkezi Derneği hakkında sonunda savcılar harekete geçti.
Haçlı Batı’dan “toplumsal cinsiyet eşitliği” kılıfıyla estirilen eşcinsel sapkınlık rüzgarına karşı Türkiye topyekûn direnişe geçti.
Tarlabaşı'nı mesken edindiler
AB ülkelerinin fonladığı ve İstanbul Beyoğlu’nda Türk, Kürt, Arap ve Roman çocukları eğitim adı altında eşcinsel sapkınlığa yönlendiren Tarlabaşı Toplum Merkezi adlı sapkın dernek hakkında kapatma davası açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “hukuka ve ahlaka aykırılık” gerekçesiyle iddianame hazırladığı Tarlabaşı Toplum Merkezi Derneği’nin feshedilmesi talebiyle İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Eşcinsel sapkınlığı körpe çocuklara kadar bulaştırmayı ilke edinen fonlu sapkınların önünü kesecek davanın ilk duruşması 18 Mayıs 2022’de görülecek.