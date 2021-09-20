Ahlak dışı sözleri tepki çeken Celal Şengör! Bakın 28 Şubat'ta darbecileri nasıl desteklemiş

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Celal Şengör, bir sosyal medya canlı yayınında kullandığı "ahlak dışı" ifadeleri ile herkesin tepkisini çekti.

Öğrencisi olan bir genç kız ile yaşadıklarını anlatan Şengör, "Beni o kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. K.ç.na bir tokat attım." demişti. Şengör için İTÜ tarafından da soruşturma başlatıldı.

28 Şubat darbecilerine destek verdiği ifadeleri yeniden gündemde!

Celal Şengör'ün yıllar önce Mehmet Ali Birand tarafından sunulan 32. Gün programındaki sözleri yeniden gündem oldu. Birand, o programda Şengör'e, "Çevik Bir 'Ben 28 Şubat'ta Anayasa ve MGK'nın kararlarını uyguladım. Yani gerekeni yaptım. Eğer bunu yapmasam, ben suçlu olurdum' dedi. Sizce Çevik Bir haklı mı? Görevini mi yaptı? Darbe mi yaptı?" sorusunu yöneltmişti.

Celal Şengör, bu soruya şöyle cevap verdi:

"Ben görevini yaptığı kanaatindeyim. İki açıdan bakmak lazım. Bir kere bizim anayasamızda orduya verilmiş memleketi koruma-kollama görevi var. Dolayısıyla asker, 'düşman içerde midir, kadın mıdır, erkek midir?' diye bakmaz. Fakat denilir ki askerin de bir hükümeti vardır. Hükümet karar alır, askere emir verir, asker harekete geçer."

"Sorun şuradan kaynaklanıyor, kimse işini yapmıyor. Eğer herkes işini gerçekten yapsa, bir grubun diğer grubun işine müdahale etme gereği ortadan kalkacak. Bizim millet olarak bir amacımız var. Rahat, modern yaşamak istiyoruz. Eğer hükümetin yaptıkları bizi bunlardan geriye doğru çekmeye başlamışsa ve bu halkta bir rahatsızlık yaratmışsa, bunu da, yargıdan, basından, üniversitelerden ve sokaklardan anlayacağız. Bütün buralardan ortak bir mesaj geldiği zaman, milletin koruyucusu durumunda olan ordu 'Bir dakika, benim bir görevim var' diyor."