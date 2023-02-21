  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte depremi haber veren belirtiler!

Altın ve dolar tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran 'telefonlar alıyorum' diyerek uyardı: Yapmayın!

Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

Uzman isim depremin gerçek şiddetini güncelledi! Deprem sırasındaki gürültünün sebebi bakın neymiş

2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan açıklama: Herkes Mart ayının o gününe dikkat etsin, bir şeyler olabilir

Rusya o ülkelere petrol kararını duyurmuştu! Rus ekonomisi altüst oldu: Enerji, bankacılık için dönüşüm süreci böyle...

12 kişiye mezar olmuştu: Kaçmayı denedi ama olmadı! Mühendisi bakın kim çıktı!

Bloomberg'den dolar için beklenmedik tahmin: Henüz sonlanmadı

Ece Üner ve Uğur Dündar… TV100’de ağlamalı gülmeli rezalet
Yerel Ahırdaki büyükbaş hayvan 15 gün sonra böyle kurtarıldı!
Yerel

Ahırdaki büyükbaş hayvan 15 gün sonra böyle kurtarıldı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da, kısmen çöken ahırda 15 gün kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 14:28:00 -
Ahırdaki büyükbaş hayvan 15 gün sonra böyle kurtarıldı!

Bölgede görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine dün Antakya ilçesine bağlı kırsal Üzümdalı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte yıkıntıların arasında canlı hayvanın bulunduğu bildirildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin de aralarında olduğu ekip, ihbarı değerlendirdi. Ekskavatör ve Bakanlığın teknik ekibinin balyoz kullanarak kırdığı beton bloğun altından bir sığır, yaralı olarak çıkarıldı.

Hayvan, veteriner hekimlerin ilk müdahalesinin ardından sahibine teslim edildi.

Ayrıca, sığırın bundan sonraki tedavi süreci hakkında hayvan sahibine bilgi verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23