Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı! Yeni doğan buzağının başı iki taneydi
Brezilya'da bir çiftçi ahıra girdiğinde gözlerine inanamadı. Hamile olan ineğinin doğum yaptığını gören adam yerde yatan buzağıyı görünce ahırdan fırlayarak hemen telefona sarıldı. Yetkilileri arayan çiftçi yeni doğan buzağının videosunu çekip sosyal medyada paylaştı.
AHIRDAN KAÇIP YETKİLİLERİ ARADI
Sabah saatlerinde ahıra giren çiftçi, gördüğü manzara karşısında kısa süreli şok yaşadı. Buzağının iki başı vardı.
İki başlı buzağıyı korumaya alan çiftçi, içeri kimsenin girmesine izin vermemesinin ardından veterinerleri aradı.
ACİL OLARAK İNCELEMEYE ALINDI
Bu tür hayvanların genetik bozukluk kaynaklı doğduğunu bilen veterinerler, buzağının vücudunun kusursuz şekilde güzel olmasının ardından genetik bozukluk olup olmadığı konusunda şüpheye düştü. Buzağı acil olarak incelemeye alındı.