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Yerel Ahır ve samanlık yandı 5 hayvan telef oldu
Yerel

Ahır ve samanlık yandı 5 hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-13 10:44:00 -
Ahır ve samanlık yandı 5 hayvan telef oldu

Düzce’de gece saatlerinde ahır ve samanlık alev alev yandı. Tamamı kullanılamaz hale gelen yapıda 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

 Düzce’de gece saatlerinde ahır ve samanlık alev alev yandı. Tamamı kullanılamaz hale gelen yapıda 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay Karadere Hasanağa köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet Günaydın’a ait alt katında ahır üst katında samanlık bulunan yapıda yangın çıktı. Yapının hem ahşap olması hem de samanlarla dolu olması sebebi ile yapı alev topuna döndü. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken kendi evlerine alevlerin ulaşmaması için yoğun mücadele verdi. Bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen 2 katlı yapıda ki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ahırın içerisinde bulunan 5 büyükbaş hayvanın yangın sebebi ile telef olduğu belirlenirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış sebebi ise henüz belli değil.

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