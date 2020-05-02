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Aktüel

Ahi Evran Külliyesi girişine Atatürk’ün kahve içerken yapılmış heykeli koyuldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi tarafından şehrin merkezinde yer alan Ahi Evran Külliyesi girişine Mustafa Kemal Atatürk’ün kahve içerken yapılmış heykeli konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:47:03 -
Ahi Evran Külliyesi girişine Atatürk’ün kahve içerken yapılmış heykeli koyuldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi tarafından şehrin merkezinde yer alan Ahi Evran Külliyesi girişine Mustafa Kemal Atatürk’ün kahve içerken yapılmış heykeli konuldu.


Şehirde ilgi ile karşılanan ve Atatürk’ün kahve içerken yapılmış heykeli önüne gelen Kırşehirliler fotoğraf çektiriyor.


Yapılan heykel Kırşehir’de yatırım yapan bir iş adamı tarafından belediyeye hibe edildi. Külliye girişine konulan Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli istenilen şekillerde de şehrin farklı noktalarına da taşınabilme özelliğine sahip.


Öte yandan kadına karşı oluşan şiddet olaylarının etkisiyle Kırşehir Belediyesi, Milli Mücadeleye destek veren kadınların görselleri ve hayat hikayelerinin yer aldığı sanatsal faaliyetle de kent parkta yaptığı görsellerle de ‘Şiddete Hayır’ demişti.

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