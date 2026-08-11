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Sakın ehliyetinize güvenmeyin: Bunu yapana 11 bin lira ceza!

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Sakın ehliyetinize güvenmeyin: Bunu yapana 11 bin lira ceza!

Motosiklet ruhsatı yönetmeliğinde belirtilen güç ve ağırlık oranına dikkat etmeyen sürücüler 11 bin TL'lik ceza ile karşı karşıya kalabiliyor.

#1
Foto - Sakın ehliyetinize güvenmeyin: Bunu yapana 11 bin lira ceza!

Sürücüler arasında doğru bilinen yanlış binlerce liralık cezaya davetiye çıkarıyor. Ruhsattaki motor hacmine (cc) güvenip yola çıkan binlerce sürücü, polis uygulamasında 11 bin 629 lira ceza ve ceza puanı şoku yaşıyor. Türkiye'de her aracın kullanımı için sürücü belgesi sınıfları yer alıyor. Otomobilleri B sınıfı kullanırken motosikletleri A, A1 ve A2 sınıfı sürücü belgesi olanlar kullanıyor.

#2
Foto - Sakın ehliyetinize güvenmeyin: Bunu yapana 11 bin lira ceza!

POLİS CEZA KESEBİLİR Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde hangi motosikletleri hangi sürücü belgesi sınıflarının kullanacağı açıkça belirtilmiş durumda. Genel kanı olarak 600 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri A2 sürücü belgesinin kullanabileceği yanılgısı öne çıkıyor ve motor tutkunları bundan dolayı cezaya maruz kalıyor.

#3
Foto - Sakın ehliyetinize güvenmeyin: Bunu yapana 11 bin lira ceza!

HANGİ SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFI HANGİ TÜR MOTOSİKLETLERİ KULLANIR? Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde her sürücü belgesi sınıfı için kullanılacak araçların güç ve ağırlık oranları belirtildi. M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara veriliyor. A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor. A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor. A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor. A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor.

#4
Foto - Sakın ehliyetinize güvenmeyin: Bunu yapana 11 bin lira ceza!

RUHSATTA YAZAN CC'YE BAKIP YANILMAYIN Motosiklet sürücü belgesi olanlar, motosikletlerinin ruhsatında yazan motor silindir hacmine (cc) göre düşük sınıftaki sürücü belgesiyle kullanmaya çalışıyor. Bu da cezai müeyyideyi ortaya çıkarıyor. Motosikletlerde 125 cc ve altındaki haricinde kalan tüm motosiklet cc değil, KW ve motosikletin ağırlık oranı esas alınıyor.

#5
Foto - Sakın ehliyetinize güvenmeyin: Bunu yapana 11 bin lira ceza!

11 BİN 629 LİRA CEZASI VAR Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri halinde 11 bin 629 lira ceza ödemesi gerekiyor. Ayrıca sürücüye 20 ceza puanı işleniyor. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor./ kaynak: haber7

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