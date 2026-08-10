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Gündem Meclis kulisinde ittifak mı geliyor? Eski ortaklar ve Yeniden Refah lideri aynı masada toplandı!
Gündem

Meclis kulisinde ittifak mı geliyor? Eski ortaklar ve Yeniden Refah lideri aynı masada toplandı!

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Meclis kulisinde ittifak mı geliyor? Eski ortaklar ve Yeniden Refah lideri aynı masada toplandı!

DEVA lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan TBMM kulisinde baş başa verip uzun süre fısıldaştı. Yemek için Meclis lokantasına birlikte geçen liderlere yöneltilen yeni bir ittifak sorusunu Arıkan geçiştirmeye çalışsa da, muhafazakar tabanı kandırmaya yönelik bu samimi pozlar ve kapalı kapılar ardındaki temaslar kulisleri hareketlendirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de muhalefet kulisinde bir araya gelerek uzun süre sohbet etti. Üç liderin Meclis lokantasına birlikte yürüdüğü sırada yöneltilen “İttifakın ilk fotoğrafı diyebilir miyiz?” sorusuna Arıkan’ın “Meclisin kapanış fotoğrafı diyelim” yanıtı dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de muhalefet kulisinde bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.

İTTİFAKIN İLK FOTOĞRAFI MI?

Üç lider daha sonra akşam yemeği için Meclis lokantasına doğru birlikte yürüdü. Liderlere bu sırada, "İttifakın ilk fotoğrafı diyebilir miyiz buna?" sorusu yöneltildi. Mahmut Arıkan ise soruya, "Meclisin kapanış fotoğrafı diyelim" yanıtını verdi.

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Adil düzenden yeni düzene haydin masanın birer bacağına da sizler sarılın

RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

ETKİSİZ ELEMANLAR! Bu masanın etrafında toplanan enerjiyi görünce, insan ister istemez "Acaba güçlerini birleştirip %5 barajını tek seferde mi aşmaya çalışıyorlar?" diye düşünmeden edemiyor.Ortaya çıkan bu yeni "üçüncü yol" ittifak denemesini kısaca özetlemek gerekirse, DEVA lideri "Bizim aslında şahane makroekonomik planlarımız var" diye başlıyor. Saadet kanadı "Erbakan hocamızın Adil Düzen'i..." diyerek söze girerken, Yeniden Refah lideri "Hayır, asıl Erbakan benim!" diyerek adeta tapu kadastro tartışması açıyor. Sonuç ise üç tane yeni "Liderler zirvesi" fotoğrafı, sıfır milletvekili artışı ve bolca kulis çayından ibaret kalıyor.Matematikteki "Etkisiz elemanların birleşimi yine etkisiz elemandır" kuralı adeta siyaset sahnesinde yeniden test ediliyor. Meclis lokantasına beraber yürürken gelen ittifak sorusuna "Şimdilik Meclis'in kapanış fotoğrafı diyelim" cevabı verilmişti; ancak durumun asıl özeti "Siyasi kariyerlerin toplu hatıra fotoğrafı" gibi duruyor. Kendi başlarına seçmenin dikkatini çekemeyince çareyi Voltran'ı oluşturmakta bulmuşlar ama ortaya çıkan robotun ne yazık ki yürümeye pek mecali yok gibi görünüyor.
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