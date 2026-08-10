Meclis kulisinde ittifak mı geliyor? Eski ortaklar ve Yeniden Refah lideri aynı masada toplandı!
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DEVA lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan TBMM kulisinde baş başa verip uzun süre fısıldaştı. Yemek için Meclis lokantasına birlikte geçen liderlere yöneltilen yeni bir ittifak sorusunu Arıkan geçiştirmeye çalışsa da, muhafazakar tabanı kandırmaya yönelik bu samimi pozlar ve kapalı kapılar ardındaki temaslar kulisleri hareketlendirdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de muhalefet kulisinde bir araya gelerek uzun süre sohbet etti. Üç liderin Meclis lokantasına birlikte yürüdüğü sırada yöneltilen “İttifakın ilk fotoğrafı diyebilir miyiz?” sorusuna Arıkan’ın “Meclisin kapanış fotoğrafı diyelim” yanıtı dikkat çekti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de muhalefet kulisinde bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.
İTTİFAKIN İLK FOTOĞRAFI MI?
Üç lider daha sonra akşam yemeği için Meclis lokantasına doğru birlikte yürüdü. Liderlere bu sırada, "İttifakın ilk fotoğrafı diyebilir miyiz buna?" sorusu yöneltildi. Mahmut Arıkan ise soruya, "Meclisin kapanış fotoğrafı diyelim" yanıtını verdi.
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