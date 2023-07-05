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Eğitim AHBVÜ ve Edurese Akademi'den 'Arapça muafiyet eğitim kampı'
Eğitim

AHBVÜ ve Edurese Akademi'den 'Arapça muafiyet eğitim kampı'

Yeniakit Publisher
2023-07-05 21:00:00 -
AHBVÜ ve Edurese Akademi'den 'Arapça muafiyet eğitim kampı'

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) ve Edurese Akademi, öğrenciler için online 'Arapça muafiyet eğitim kampı' kurdu.

AHBVÜ-İslami İlimler Fak. Arap Dili Öğretim Üyesi, Yakup Civelek sosyal medya hesabından öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Civelek'in açıklaması şöyle:

AHBVÜ İslami İlimler ve Edurese Akademi işbirliği ile tüm fakültelerdeki hazırlık öğrencilerine yönelik 10 haftalık online ücretsiz 'Arapça muafiyet eğitim kampı' düzenlenecek.

STS Sınav linki: https://forms.gle/9a3xyUGJaGFVn4odA
Kayıt formu: https://forms.gle/V4hYna6atDoQFUEZ6

 
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