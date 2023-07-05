AHBVÜ ve Edurese Akademi'den 'Arapça muafiyet eğitim kampı'
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) ve Edurese Akademi, öğrenciler için online 'Arapça muafiyet eğitim kampı' kurdu.
AHBVÜ-İslami İlimler Fak. Arap Dili Öğretim Üyesi, Yakup Civelek sosyal medya hesabından öğrencilere bilgilendirmede bulundu.
Civelek'in açıklaması şöyle:
AHBVÜ İslami İlimler ve Edurese Akademi işbirliği ile tüm fakültelerdeki hazırlık öğrencilerine yönelik 10 haftalık online ücretsiz 'Arapça muafiyet eğitim kampı' düzenlenecek.
STS Sınav linki: https://forms.gle/9a3xyUGJaGFVn4odA
Kayıt formu: https://forms.gle/V4hYna6atDoQFUEZ6
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