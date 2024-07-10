Ah bu Şaban Sevinç’in yalanları! Kerimoğlu yalanladı, Kılıçdaroğlu açıklama yaptı CHP karıştı

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 14 yıl sonra yeniden siyaset sahnesine çıktı. Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına ekledi. Listede kısaltması "SHP" olarak yer alan partinin adresi, Kızılay Karanfil Sokak'ta gösterildi.

Partinin resmi kurucularının ilan edilmesine rağmen "SHP'nin arkasındaki isim kim" sorusuna dair birçok iddia dolaşıyor.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SHP'nin kendi ekibi tarafından kurulduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu “SHP’ye mi Genel Başkan olacakmışım? Böyle şeyler yazıldı çizildi. Bunların tamamı hayal ürünü. Biz CHP’liyiz, CHP’nin Genel Başkanlığını yaptım. Başka bir parti arayışımız zaten olamaz” dedi.

Gazeteci Şaban Sevinç, "Eski SHP’yi yeniden kurduranlar arasında adı geçen isimlerle konuştum" diyerek eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile görüştüğünü söyledi. Sevinç, "Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Kerimoğlu'nun" SHP'nin kuruluşunun arka planında yer aldığını ve bunu Kerimoğlu'nun kabul ettiğini ileri sürdü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'KERİMOĞLU SHP'Yİ DOĞRULADI' İDDİASI

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sevinç'in paylaşımı şöyle: "Bülent Kerimoğlu SHP’yi doğruladı. Eski SHP’yi yeniden kurduranlar arasında adı geçen isimlerle konuştum. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla da bilinen Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu SHP’nin kuruluşunda arka planda olduğunu doğruladı. Ancak Kerimoğlu SHP’yi kurdurmalarından Kılıçdaroğlu’nun bilgisi olmadığını savundu."

Kerimoğlu, “SHP Türkiye’ye önemli hizmetler vermiş bir parti. Yok olup gitmesi doğru olmazdı. Ama CHP içinde siyaset yapmaya devam edeceğiz” dedi. Ali Kılıç ve Battal İlgezdi ise iddiayı yalanladı ve CHP’ye karşı böyle bir hareketin yanlış olduğunu söylediler. İzmir eski Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de “kesinlikle bilgim yok, CHP yükselirken böyle bir şey çok yanlış olur” dedi.

KERİMOĞLU'NDAN ANINDA YALANLAMA

Bülent Kerimoğlu ise Şaban Sevinç'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Kerimoğlu'nun açıklaması şöyle: "Gazeteci Şaban Sevinç’in gündeme taşıdığı SHP’nin yeniden kurulması hakkında ! Yeniden kurulduğu ifade edilen SHP ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır! Gazeteci sayın Sevinç'in tarafıma sorduğu sorular ve yanıtlarım şu şekildedir:

1- SHP’nin kurulmasında bir rolünüz var mı? Kurucusu musunuz?

Benim herhangi bir dahlim yoktur. Ne danışma kurulu, ne kurucular kurulu ne de yönetiminde olmadığım gibi herhangi bir teşvik, yönlendirmem de olmamıştır. Yani hiçbir dahlim söz konusu değildir. Ben CHP'liyim, CHP üyesiyim ve partimin başarısı için çalışmaya devam ediyorum, edeceğim.

2- Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir etkisi, rolü var mı?

Sayın Kılıçdaroğlu adına konuşamam ancak, sayın Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir ilgisi, bilgisi ve dahli olduğunu düşünmüyorum.

3- Battal İlgezdi, Ali Kılıç gibi isimlerin bulunduğu bu işin arkasında olduğu iddiası var?

Bilemem, zannetmiyorum. Zaten 4 Kasım 2023, kurultay akşamından beri kendisini görmedim, konuşmadım.

4- SHP'nin yeniden kurulması için ne düşünüyorsunuz? Destekliyor musunuz?

Bizler Sol, sosyal demokrat düşünceye inanan insanlarız. Dünyada ve ülkemizde, gericiliğe, ırkçılığa, totaliterliğe karşı solun yükselişinden mutlu olur, destekleriz.

Son söz, CHP üyesiyim, partimin başarılı olması ve iktidarı için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PARTİNİN RESMİ KURUCULARI KİM?

Sosyal Demokrat Halkçı Partinin resmi kurucuları şu isimlerden oluştu:

"Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın."