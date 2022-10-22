Ağzınız açık izleyeceksiniz! Kadirov'a esir asker hediye edildi

Çeçen Cumhuriyeti'nin maalesef lideri olan Ramazan Kadirov 18 yaşından küçük üç oğlunu Ukrayna’da savaşmaya göndermişti. Çocuklar Kadirov’a Ukraynalı esir hediye etti.

Akhmat, Eli ve Adam Kadirov, RF Savunma Bakanlığı'nın Batı-Akhmat taburunun bir parçası olarak yürütülen özel bir operasyona katılımları sırasında etkisiz hale getirdikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yakalanan üç askeri babaları Ramazan Kadirov’a hediye etti.

"Esirlere geleneksel Çeçen yemeği GILNIŞ yedirdik. Yakında normal insan gibi yaşamayı öğrenecekler" diyen Ramazan Kadirov ise çocuklarını tebrik etti.