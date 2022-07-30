Aguz (Ağuz) yapılışı: İnek ağız sütü ne işe yarar? Kolay tarifi
Ağuz özel bir yiyecektir. Ağız sütü (colostrum) doğumdan hemen önce ve hemen sonra üretilen süttür. Normal süte göre iki misli kuru madde, üç misli mineral madde ve beş misli protein içerir. Ağız sütünün içerdiği vitamin ve enerji de normal sütten daha fazladır.
Ağız Sütü Nedir, Nasıl Pişirilir?
Ağuz özel bir yiyecektir. Yeni doğum yapmış ineğin ilk üç gün sağılan sütünden yapılır. Çok faydalıdır. Doğumdan sonra ilk gün sağılan 1 lt süte 1 su bardağı normal süt katılır. Eğer 2. gün sağılan sütten yapılacaksa 1 lt süte yarım su bardağı süt katılır. 3. gün sağılan süte başka süt katılmaz.
Aguz (Ağuz) Yapılışı İçin Malzemeler
yeni doğum yapmış ineğin ilk 3 gün sağılan sütü
Aguz (Ağuz) Yapılışı Tarifi Nasıl Yapılır?
Ağuz şöyle yapılır; ilk gün sağılan sütümüzü alırız. İçine 1 su bardağı süt katarız.
Tülbentten süzerek düdüklü tencereye koyarız.
Ağzını kapatır düdüğünü indiririz.
Düdüklü tencereden daha büyük başka bir tencerenin içine düdüklü tencereyi oturturuz.
Dıştaki tencereyi kaynayabileceği kadar suyla doldururuz.(benmari usulü) ocakta 2,5 saat kaynatırız.
Soğuyunca kapağını açar dolaba koyarız. Yoğurttan daha katı bir kıvamı olur.
Tabağa koyduğumuz ağuz’u üzerine toz şeker serperek yeriz.
Kadın - Aile
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İnek ağız sütü ne işe yarar?
Ağız sütünün en önemli katkısı bağışıklık maddeleri (immunoglobulin) içermesidir. Ağız sütü G, A ve M tipi olmak üzere (% 80-85 G tipi) üç tip bağışıklık maddesi içerir. Her değişik tip bağışıklık maddesi buzağıyı farklı hastalıklardan korur.