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Ekonomi Ağutosta 911 yatırım teşvik belgesi verildi
Ekonomi

Ağutosta 911 yatırım teşvik belgesi verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 08:34:32 -
Ağutosta 911 yatırım teşvik belgesi verildi

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustosta 911 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, Ağustos 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 911 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 18 milyar 334 milyon 116 bin 316 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 411 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 477 milyon 287 bin 406 lira olan ve 3 bin 425 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 127 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 167 milyon 786 bin 510 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 335 olarak gerçekleşti.

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