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Ağustos’ta ekonomi gündeminde en fazla dolar kuru konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada Ağustos ayının ekonomi başlıklarını açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:22
Ağustos’ta ekonomi gündeminde en fazla dolar kuru konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada Ağustos ayının ekonomi başlıklarını açıkladı. Rapora göre dolar kuru ve faiz, ekonomi gündemini meşgul etti.



Medya Takip Merkezi, Ağustos ayının ekonomi karnesini açıkladı. Rapora göre, en çok konuşulan konu başlığı, geçtiğimiz ayda da olduğu gibi 176 bin 684 haber ile dolar kuru oldu. 76 bin 175 habere konu olan ihracat, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Sivas’ta yaptığı açıklamaya göre Ağustos ayında yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalat ise 32 bin 112 haber ile gündemde yer alan diğer bir konu başlığı oldu.



Gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü


Türkiye’de piyasaların bayram tatili sebebi ile kapalı olduğu günlerde, son dört ayın en düşük seviyelerinde 5.50’nin altında olan dolar, 20 Ağustos sabahı 5.70’in üzerine çıkarken, euro da 6.30 seviyesini aştı. Dolar/TL’de yaşanan yükseliş sebebi ile gram altın fiyatı 280,8 lirayı geçti. Ağustos ayına 193,4 lira ile başlayan gram altın, ayın ortalarında tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Gram altın, Ağustos ayında yüzde 31 getiri sağlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. 27 bin haberde konu başlığı olan altın, ekonomide öne çıkan başlıkların arasında on birinci sırada yer aldı.



Sigara ve doğalgaz’da fiyat artışı yaşandı


Sigara ve tütün ürünlerinde uygulanan asgari maktu vergi tutarlarında artış yapıldı. Sigarada asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı yükseltilirken, paket başına vergi tutarı, 5.79 TL’den 7.79 TL’ye çıktı. Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki kararın yürürlüğe konulmasıyla ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yaptığı açıklamaya göre Ağustos ayında Gıda Harcamaları grubu tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler alt grubunda yer alan uzun ve kısa filtreli sigaralar, yüzde 27,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürünler oldu.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına Ağustos ayında iki kez zam yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yeni fiyatların 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi. 12 bin 694 habere konu olan doğalgaz, ekonomi gündeminde öne çıkan konu başlıkları arasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:22
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