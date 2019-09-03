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Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık oldu

DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara Bölgesinde Ağustos ayının en fazla fiyat artışı gösteren ürünü salatalık olurken en çok fiyatı düşen ise sivri biber oldu.

03 Eylül 2019 Salı 16:09
Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık oldu

DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara Bölgesinde Ağustos ayının en fazla fiyat artışı gösteren ürünü salatalık olurken en çok fiyatı düşen ise sivri biber oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre Ağustos ayı zam şampiyonu yüzde 19,58’lik fiyat artışıyla salatalık oldu. İkinci sırada yüzde 18.95 artışla Doğalgaz gelirken, yüzde 17,38’lik fiyat artışıyla sarımsak üçüncülükte yer aldı. Dördüncü sırada ise yüzde 14,21 ile domates oldu.



Fiyatı en çok azalan ürünler


Bu dönemde en fazla ucuzlayan ürün yüzde 33,32’lik oranla sivri biber olurken, onu yüzde 28,54’lük azalışla kuru soğan ve yüzde 13,74 ile tavuk eti izledi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:09
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