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Spor AGÜ Erkek Basket Takımı Yenilgisiz Şampiyon
Spor

AGÜ Erkek Basket Takımı Yenilgisiz Şampiyon

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:08 -
AGÜ Erkek Basket Takımı Yenilgisiz Şampiyon

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2. Lig basketbol müsabakalarını yenilgisiz şampiyon tamamladı. AGÜ’lü sporcular böylelikle 1. Lig’de mücadele etme hakkına da sahip oldu.

Erciyes Üniversitesi’ne ait Süleyman Demirel Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi takımları katıldı. AGÜ Erkek Basketbol Takımı ilk maçında Nevşehir Üniversitesi’ni 58-43, ikinci maçında Amasya Üniversitesi’ni 48-38, son gün maçında da Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ni 81-51’lik skorla mağlup ederek namağlup olarak 1.liği elde etti. GÜ’lü sporcular bu sonuçların ardından turnuva şampiyonu olarak 1.Lig’e yükseldi.

Öteyandan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da şampiyon sporcuları ve yöneticilerini Rektörlük Senato Salonunda kabul ederek başarılarından dolayı kutladı.

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