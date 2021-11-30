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Yaşam Ağrıyla hastaneye gitti, karnından çıktı: 35 kilo
Yaşam

Ağrıyla hastaneye gitti, karnından çıktı: 35 kilo

Van'da 58 yaşındaki Fesih Çiftçi'nin karnında tespit edilen 35 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 17:09:00 -
Ağrıyla hastaneye gitti, karnından çıktı: 35 kilo

Van'da 58 yaşındaki Fesih Çiftçi'nin karnında tespit edilen 35 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

Karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine başvuran Çiftçi'nin tetkiklerinde karnında kitle tespit edildi.

Bunun üzerine ameliyata alınan Çiftçi'nin karnındaki 35 kilogramlık kitle 5 saatlik operasyonla alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren genel cerrah Doç. Dr. Sebahattin Çelik, AA muhabirine, birçok branştan doktorun katılımıyla Çiftçi'yi ameliyata aldıklarını söyledi.

Çelik şunları söyledi:

"Hasta uzun süre karnında şişlik hissediyormuş. Yaptığımız tetkiklerde 35 santimetre büyüklüğünde kitle saptadık. Bu, hekimlik süresince rastladığım ender vakalardan biri. Yüz binde birkaç kişide ancak rastlanabilir biri durum. Daha önce 10-15 santimetre boyutundaki kitlelere rastlıyorduk ama bu çok büyük bir kitleydi. Hasta bunu nasıl fark edememiş. Riskli bir ameliyat oldu. Yaklaşık 5 saat sürdü ve başarılı geçti. Hastamızı bugün taburcu ettik."

 

 

 

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