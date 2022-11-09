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Yerel Ağrı'daki kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Yerel

Ağrı'daki kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Ağrı'da meydana gelen yolcu otobüsünün karıştığı kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 13:39:00 -
Ağrı'daki kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Kazada vefat eden ve cenazeleri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Abdulkerim Kınay, Ebrar Tatlı, Eşref Tutak, Emrah Solmaz, Nevzat Taş, Serhat Bayraktutan ve Önder Gürbüz'ün kimlik tespitleri, yakınlarından alınan DNA örneklerinin gönderildiği Trabzon Adli Tıp Kurumunda belirlendi.

Morgda işlemleri tamamlanan cenazeler, ambulans ve diğer kurumların cenaze nakil araçlarına konuldu. Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, acılı ailelere morg önünde başsağlığı diledi.

Taş, Bayraktutan ve Gürbüz'ün cenazeleri Van'a, Tatlı, Tutak ve Solmaz'ın ise Patnos ilçesine, Kınay'ın da Siirt'e gönderildi.

Ağır yaralı kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde dün akşam vefat eden Muhlise Işık'ın cenazesi de Erzurum'dan Diyadin ilçesine götürüldü.

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın iki gün önce Tutak ilçe merkezinde karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülmüştü. Kazada 8 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

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