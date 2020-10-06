  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da terör olaylarına ilişkin soruşturmada 7 zanlı yakalandı
Aktüel

Ağrı'da terör olaylarına ilişkin soruşturmada 7 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:24:39 -
Ağrı'da terör olaylarına ilişkin soruşturmada 7 zanlı yakalandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, terör eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında İnsan Hakları Derneği (İHD) şube başkanının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde, önceki yıllarda canlı kalkan eylemi, örgüt mensubu cenazesi ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasına dönüşen etkinliklere katıldıkları tespit edilen ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlatılan kişilere yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

İl merkezindeki operasyonda İHD Ağrı Şube Başkanı Atilla Ö'nün yanı sıra M.E.Y, K.B. ve eski zabıta memuru M.P. yakalandı. K.B'nin evinde, ruhsatsız 2 av tüfeği ile 31 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, doktorluktan ihraç edilen H.B'nin ise arandığı belirtildi.

- 6-7 Ekim olaylarına ilişkin 3 zanlıya gözaltı

Patnos ilçesindeki bir başka çalışmada ise 6 yıl önce ilçede, Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen 6-7 Ekim olayları kapsamında göstericilerin taşlı, molotoflu saldırılar yaptığı olaylara karışan ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma yürütülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ve Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bu operasyonda, söz konusu olaylarda kamu kurum ve kuruluşlarının zarar gördüğü sokak eylemlerine katıldıkları belirlenen N.Ö, S.B. ve S.K. gözaltına alındı. S.K'nin evindeki aramada 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Her iki operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!
Dünya

Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde tarafsız olduğunu açıklayan Rusya, Ermenistan'a özel bir uçak gönderdi.
ABD bile kabul etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladılar
Gündem

ABD bile kabul etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladılar

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını sosyal medya hesabında..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay