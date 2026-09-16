Ağrı'da silah kaçakçılığına darbe: 3 ilçede 28 adrese baskın, 41 silah ele geçirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyadin Kaymakamlığının açıklamasına göre Ağrı'nın üç ilçesinde 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; 41 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ağrı Valiliği koordinesinde jandarma ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik Diyadin, Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı silahlardan oluşan toplam 41 silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince yürütülen geniş çaplı çalışmaya ilişkin bilgiler, Diyadin Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
7 milyon TL'lik şüpheli para hareketi
Operasyon kapsamında yürütülen incelemelerde 7 milyon TL tutarında şüpheli para hareketinin tespit edildiği bildirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Kaymakamlığın paylaşımında, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.