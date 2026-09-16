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Yerel Ağrı'da silah kaçakçılığına darbe: 3 ilçede 28 adrese baskın, 41 silah ele geçirildi
Yerel

Ağrı'da silah kaçakçılığına darbe: 3 ilçede 28 adrese baskın, 41 silah ele geçirildi

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Ağrı'da silah kaçakçılığına darbe: 3 ilçede 28 adrese baskın, 41 silah ele geçirildi

Diyadin Kaymakamlığının açıklamasına göre Ağrı'nın üç ilçesinde 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; 41 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ağrı Valiliği koordinesinde jandarma ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik Diyadin, Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı silahlardan oluşan toplam 41 silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yürütülen geniş çaplı çalışmaya ilişkin bilgiler, Diyadin Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

7 milyon TL'lik şüpheli para hareketi

Operasyon kapsamında yürütülen incelemelerde 7 milyon TL tutarında şüpheli para hareketinin tespit edildiği bildirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Kaymakamlığın paylaşımında, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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