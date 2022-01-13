Ağrı’da okullar tatil mi? Ereşkirt’te yarın okullar tatil mi?

Ağrı'da, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kent merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Diyadin, Taşlıçay ve Hamur ilçelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde, meralarda bulunan çobanlar hayvanlarını ağıllara götürmekte güçlük çekti. Sis ve kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Ağrı’da okullar tatil mi?

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki köylerde eğitime ara verildi. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 13 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Eleşkirt’te yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin Ağrı Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.