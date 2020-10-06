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Aktüel Ağrı'da koronavirüs karantinasına uymayan 2 kişiye para cezası
Aktüel

Ağrı'da koronavirüs karantinasına uymayan 2 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:25:24 -
Ağrı'da koronavirüs karantinasına uymayan 2 kişiye para cezası

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte ekipler, cami, nikah ve spor salonu, restoran, kafe, çay bahçesi ve pazar yeri gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu 460 noktayı denetledi.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim yaptı.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

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