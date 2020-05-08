Ağrı'da dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle taşan Badişan Nehri, 150 hektarlık ekili alanı su altında bıraktı.

İlçede bir haftadır aralıklarla süren yağış, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, yaptığı açıklamada, şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle 150 hektarlık ekili arazinin zarar gördüğünü söyledi.

Yağışın çiftçileri mağdur ettiğini belirten Hakverdi, şöyle konuştu:

"Ekilen alanlarımızın çoğunluğunu pancar, buğday ve arpa oluşturuyor. Patnos genelinde 460 çiftçi pancar ekiyor ve sadece 2 bölgede yaklaşık 60 hektarlık alanda yağmur ile dolunun vurmasıyla çiftçimizin zararı var. Geri kalan 90 hektarlık alanda ise yine buğday ve arpa tarlaları var. Bu ekili alanların sezonu tamamladığını söyleyebiliriz. Yeniden ekerler mi ekmezler mi bilemiyorum."





