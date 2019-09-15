Ağrı’da caddelerde görsel şölen yaşanıyor

Ağrı Belediyesi tarafından ana caddelerde uygulanan lale figürlü aydınlatma çalışması şehre renk katarak büyük beğeni topladı.

Ana caddelerde gerçekleştirilen lale figürlü aydınlatmalar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk olarak Erzurum Caddesi ve millet bahçesinde gerçekleştirilen lale figürlü aydınlatmalar, diğer ana caddelerde de uygulanmaya devam edecek.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı açıklamada, “Kentimizin değişimi ve mutlu insanların yaşadığı bir şehrin ortaya çıkması maksadıyla çalışmalarımızı ve planlamalarımızı yapıyoruz. Ufak dokunuşlarla şehrimizin güzelleştiğine ve görsel bir hava yakaladığına bu çalışmamızla şahit oluyoruz. Yaptığımız lale figürlü aydınlatma direkleri ana caddelerimizde uygulanacaktır. Yapacağımız projelerle birlikte ilimizi daha üst seviyelere çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.