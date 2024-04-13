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Yerel Ağrı'da bir parkta unutulan valiz fünye yardımı ile patlatıldı
Yerel

Ağrı'da bir parkta unutulan valiz fünye yardımı ile patlatıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 08:37:00 -
Ağrı'da bir parkta unutulan valiz fünye yardımı ile patlatıldı

Akşam saatlerinde Abide Mahallesinde bir parkta unutulan şüpheli valiz polis ekipleri tarafından fünye yardımı ile patlatıldı.

Akşam saatlerinde Abide Mahallesinde bir parkta unutulan şüpheli valiz polis ekipleri tarafından fünye yardımı ile patlatıldı.

Abide Mahallesi Abide Meydanı Parkında valizin olduğu ihbarını alan polis ekipleri ihbarın yapıldığı alana ulaştı.

Bomba şüphesi nedeni ile çevrede güvenlik önelimi alan ekipler bomba imha uzman ekiplerinin gelmesini bekledi.

Alana ulaşan uzmanlar yaptıkları incelemenin ardından valize patlayıcı yerleştirdi.

Çevrede tüm güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından valiz fünye yardımı ile kontrollü olarak patlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kontrollü patlatılan valizin içinde yapılan incelemede kıyafet ve bazı kişisel eşyalar çıktı. (İLKHA)

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