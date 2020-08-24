  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da ayakkabı tabanına gizlenmiş 4 kilo 240 gram esrar ele geçirildi
Aktüel

Ağrı'da ayakkabı tabanına gizlenmiş 4 kilo 240 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 19:13:07 -
Ağrı'da ayakkabı tabanına gizlenmiş 4 kilo 240 gram esrar ele geçirildi

AĞRI (AA) - Doğubayazıt ilçesinde Afganistan uyruklu kişilerin çanta ve ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 4 kilo 240 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, Büyük Ağrı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Afganistan uyruklu bazı göçmenlerin sırt çantalarında arama gerçekleştirdiği belirtildi.

Aramada, 6 tek ayakkabının tabanına gizlenmiş 8 paket halinde 4 kilogram 240 gram reçine esrarın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tahkikat başlatıldığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Giresun’a giden Bakan Murat Kurum'un ekibinden kötü haber!
Gündem

Giresun’a giden Bakan Murat Kurum'un ekibinden kötü haber!

Giresun’daki el felaketi dolayısıyla bölgede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koruma ekibinin Çorum'da kaza yaptığı öğrenil..
Fatih Portakal'dan flaş Fox TV kararı
Medya

Fatih Portakal'dan flaş Fox TV kararı

Amerikan sermayeli Fox TV'e hafta içi her akşam saat 19:00'da haber bültenini sunan Fatih Portakal'ın FOX Tv'yi bıraktığı iddia edildi...
Hafter tarafından akılalmaz Türkiye açıklaması!
Dünya

Hafter tarafından akılalmaz Türkiye açıklaması!

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı sözde ordunun sözcüsü Ahmed Mismari, ateşkesin sağlanmasın ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin saldırı ha..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı