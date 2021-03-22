1 Mart itibariyle iller vaka sayısına göre risk gruplarına ayrıldı. Ağrı, mavi yani düşük riskli iller arasında yer alıyordu. Ancak son dönemdeki vaka artışları ağrıda da görülmeye başlandı. Bu sebeple vatandaşlar Ağrı’nın risk durumunun değişip değişmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Ağrı risk durumu nedir güncel?

Ağrı risk durumu değişti mi? Ağrı maviden kırmızıya mı döndü?

Risk haritasının 15 günde bir revize edilmesi bekleniyordu. Ancak 15 Mart’ta yapılan kabine toplantısında kararların bir süre daha uygulanmasına karar verildi. Yeni bir risk haritası paylaşılmasa da haftalık veriler açıklanıyor. Ağrı her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 41,46 olarak açıklandı.

Vaka sayısı 100 binde 35-100 arası olan 30 il Ağrı, Afyonkarahisar, Bingöl, Denizli, Sivas, Kırşehir, Adana, Hatay, Tunceli, Manisa, Kahramanmaraş, Aydın, Burdur, Erzurum, Kırıkkale, Bayburt, Isparta, Bartın, Nevşehir, Elazığ, Mersin, Zonguldak, Karabük, Ardahan, Gaziantep, Karaman, Muğla, Yozgat, Düzce ve Bursa olarak sıralandı.

Ağrı’daki vaka artışı ilin risk durumunun turuncuya döneceğinin sinyallerini veriyor. Bilindiği gibi turuncu yüksek riskli illeri ifade ediyor. Düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasakları yalnızca 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor. Ayrıca söz konusu illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları da kaldırıldı. Şayet Ağrı yüksek riskli iller arasında açıklanırsa yasakların bir kısmı geri dönecek.