Ağrı Kesici ilaçlar hiç masum değil: Kalp Krizi ve kanser riskini artırıyor!

Evlerde, çantalarda, çekmecelerde… Türkiye’de ağrı kesiciler neredeyse şeker gibi tüketiliyor. Oysa uzmanlara göre bu ilaçlar, fark edilmeden kalp krizine ve kansere giden süreci hızlandırabiliyor. Tehlike ise sessiz, yavaş ve çoğu zaman geri dönüşsüz.

Kalp Krizi: Bir Hap, Bir Pıhtı

Bazı yaygın ağrı kesiciler, kanın pıhtılaşma dengesini bozabiliyor. Bu durum damar içinde ani tıkanıklıklara yol açabiliyor. Kardiyoloji uzmanları, özellikle düzenli ağrı kesici kullanan kişilerde kalp krizi ve felç riskinin belirgin şekilde arttığını söylüyor.

En tehlikeli tarafı şu:

Kalp krizi riski çoğu zaman ilk kullanımlarda değil, haftalar ve aylar süren “alışkanlık” sonrası ortaya çıkıyor. Kişi kendini sağlıklı sanırken, damarlar içten içe hasar görüyor.

Tansiyonu Yükseltiyor, Kalbi Zorluyor

Ağrı kesiciler, vücudun sıvı dengesini değiştirerek tansiyonun yükselmesine neden olabiliyor. Yüksek tansiyon ise kalp krizinin en büyük tetikleyicilerinden biri. Özellikle 40 yaş üstü ve farkında olmadığı tansiyon hastaları için risk katlanarak artıyor.

Kanser Riski: Hücreler Sessizce Hasar Görüyor

Uzmanlara göre bazı ağrı kesiciler, uzun süreli ve kontrolsüz kullanıldığında hücrelerde DNA hasarına yol açabilen süreçleri tetikleyebiliyor. Bu durum özellikle mide, bağırsak, karaciğer ve böbrek dokularında kanser riskini artıran bir zemin oluşturabiliyor.

Tehlike burada da aynı:

Kanser, hemen ortaya çıkmıyor. Yıllar sonra teşhis konduğunda geriye dönüp bakıldığında ortak bir nokta görülüyor:

“Uzun süreli ağrı kesici kullanımı.”

Mide ve Bağırsak Kanserleriyle Bağlantı

Mideyi sürekli tahriş eden ağrı kesiciler, kronik iltihaplanmaya neden olabiliyor. Tıp dünyasında bilinen bir gerçek var:

Kronik iltihap = kanser riskinde artış.

Yani ağrı kesiciyle bastırılan her mide ağrısı, aslında daha büyük bir sorunun üzerini örtüyor olabilir.

Uzman Uyarısı: ‘Bu İlaçlar Masum Değil’

Doktorların ortak mesajı net:

“Ağrı kesiciler doğru kullanıldığında faydalıdır. Ama kontrolsüz kullanım, kalp krizi ve kanser gibi ağır sonuçlara giden yolu açabilir.”

En Büyük Yanılgı: ‘Bir Şey Olmaz’ Düşüncesi

Hastanelere kalp kriziyle başvuran ya da ileri evre kanser tanısı alan birçok kişinin geçmişinde aynı cümle var:

“Yıllardır ağrı kesici kullanıyordum, ama bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum.”

Uzmanlar Ne Diyor?

Ağrı kesici alışkanlık haline getirilmemeli

Günlerce, haftalarca üst üste kullanılmamalı

Kalp, tansiyon, mide ve böbrek hastaları doktor kontrolü olmadan kesinlikle almamalı

Geçmeyen ağrı, ilacın değil nedenin araştırılması gerektiğini gösterir

Bir hap, bir kriz.

Bir alışkanlık, bir kanser riski.

Ağrı kesiciler, yanlış kullanıldığında sessiz bir tehdittir.

Ve bu tehdit, çoğu zaman fark edildiğinde artık çok geçtir.