Yunan'da "KAPLAN" korkusu: Türk yapıyor, onlar bakıyor!

Türk'ün çelik pençesi KAPLAN sahneye çıktı

Başkan ERDOĞAN liderliğinde "Tam Bağımsız Savunma Sanayii" hedefiyle ilerleyen TÜRKİYE, bir dev projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyor. KAPLAN ZPT programında seri üretim için montaj hattında sona gelinirken, Türk mühendislerinin zekasıyla donatılan araçlar düşmana korku salıyor. Teknik özellikleriyle göz dolduran yerli ve milli KAPLAN, savaş meydanlarının yeni efendisi olmaya hazırlanıyor.

Komşuda M113 hüsranı: Hurda yığınına çare bulamadılar

Türkiye’nin teknolojik şahlanışını uzaktan izlemek zorunda kalan Yunanistan tarafında ise tam bir kaos hakim. Envanterindeki 3 bin adet, 50 yıllık M113 zırhlı araçlarını modernize etmek isteyen Atina yönetimi, büyük bir bozguna uğradı. Modern tehditlere karşı adeta birer "teneke yığını" hükmünde olan bu araçlar; mayınlara, RPG'lere ve en basit patlayıcılara karşı bile personeline mezar olma riski taşıyor.

İsrail de kurtaramadı, süreç sıfıra döndü!

Kendi göbeğini kendi kesemeyen Yunan ordusu, çareyi yine dışarıda aradı. İsrail teknolojisiyle 500 aracını yenilemeyi hayal eden Atina, maliyetlerin dağ gibi büyümesi ve teknik yetersizlikler sonucu duvara tosladı. Yunan basınında yer alan itiraflara göre; İsrailli firmaların sunduğu projeler akıllardaki şüpheleri gidermeye yetmediği gibi, süreci tam bir belirsizliğe sürükledi.

"Başaramadık!" diyen Yunan medyası, modernizasyon hayallerinin çöktüğünü ve Yunan hükümetinin süreci mecburen "sıfır noktasına" çektiğini yazdı.

TÜRKİYE'nin KAPLAN'ı dağları taşları aşarken, batının ve İsrail'in eline bakan Yunanistan, elindeki 40 yıllık hurdalarla baş başa kaldı.