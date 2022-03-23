Ağlayan bebeğe sinirlenen kadın yolcu ortalığı birbirine kattı! Uçak acil iniş yaptı

İngiltere'nin Manchester şehrinden Antalya’ya giden yolcu uçağında bir kadın, ağlayan bebeğe sinirlenip uçağı birbirine kattı. Uçaktaki görevlilere saldırıp yolculara tokat atan kadın güçlükle sakinleştirilirken, uçak Viyana’ya zorunlu iniş yaptı.

Ağlayan bebeğe kızdı ortalığı birbirine kattı

İngiltere’de yayın yapan Manchester Evening News’e konuşan yolcu, bir kadın yolcunun uçuşun sonlanmasına yaklaşık bir saat 20 dakika kala rahatsız edici hale geldiğini söyledi. İsmi açıklanmayan kadının, uçakta ağlayan bebeğe sinirlendiği daha sonra da uçağı birbirine kattığı belirtildi. Kadının önce uçuş görevlilerine saldırdığı daha sonra da öfkesini yolculara döndürdüğü, hatta bazı yolculara tokat attığı ifade edildi.

Başka bir yolcunun yüzüne tokat attı

Uçakta bulunan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir yolcu, “Çok gürültü olduğunu söyledi, sonra uçağın ön tarafına geldi. Jet2 personeline çok kızdı ve sakinleşmedi. Sesi giderek yükseliyor ve agresifleşiyordu. İnsanların yüzüne yüzüne bağırıyordu.” ifadelerini kullandı. Görgü tanığı, "İnsanlar uçağa binmeden önce havaalanında tekme attığını söylüyordu. Daha sora uçakta, bir yolcu bir şey söyledi ve onun yüzüne tokat attı. Sonra bir adam ayağa kalktı ve onu uçağın arkasına götürmeden önce durumu sakinleştirmeye çalıştı." dedi.

Viyana'ya acil iniş yaptı

Uçağı birbirine katan yolcu Avusturya’nın başkenti Viyana’da güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildiği sırada yolcuların durumu alkışlayarak desteklediği belirtildi. Uçağın Viyana’da iki saat durduktan sonra tekrar Antalya’ya yönlendirildiği açıklandı.

Havayolu şirketinden açıklama

Jet2 yaptığı açıklamada olayı doğrularken, yolcu indirildikten sonra uçuşun Antalya’ya başarıyla devam ettiğini açıkladı. Bir Jet2 sözcüsü İngiliz basınına şunları söyledi:

Manchester’dan Antalya’ya LS895 uçuşunun bugün erken saatlerde, rahatsız edici bir yolcu yüzünden, Viyana’ya yönlendirildiğini doğrulayabiliriz. Aile dostu bir havayolu olarak, yıkıcı davranışlara sıfır tolerans yaklaşımı uyguluyoruz.