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Gündem Ağızlıksız pitbull cinsi köpeğine kedi parçalattı! Zanlı hakkında karar...
Gündem

Ağızlıksız pitbull cinsi köpeğine kedi parçalattı! Zanlı hakkında karar...

Yeniakit Publisher
2024-06-10 22:52:00 - 2024-06-10 23:09:23

İstanbul Esenler'de kediye saldırarak parçalayan pitbull cinsi köpeğin sahibi gözaltına alındı. 22 yaşındaki yasaklı ırk sahibi zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da yasaklı ırk pitbull cinsi köpeğini ağızlık gezdirip kedi parçalatan sorumsuz sahibi, serbest kaldı.

Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırmıştı. Dehşete düşüren olayda pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalışmıştı.

İlk saldırıda değil!

Çevredekiler köpeğe engel olmaya çalışsa da kedi can verdi. Aynı köpeğin, başka bir kediye saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde; pitbullun sahibinin 54 yaşındaki S.K. isimli şahıs olduğu fakat 9 Haziran günü park içerisinde köpeği gezdiren şahsın U.Ü. (22) isimli kişi olduğu tespit edildi.

U.Ü. ve S.K. isimli şahıslar 10 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "Hayvanın tehlikeye sokulacak şekilde bırakılması" suçundan adli işlem başlatıldı.
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Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.

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