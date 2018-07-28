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Ağızları açık bırakan olay! Kızı doğan baba Nüfus Müdürlüğü'nde şoku yaşadı

Sivas'ta özel bir hastanede doğan kız çocuğunun doğum raporuna 'erkek' yazılan baba, nüfus müdürlüğüne gidince hayatının şokunu yaşadı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:20
Ağızları açık bırakan olay! Kızı doğan baba Nüfus Müdürlüğü'nde şoku yaşadı

Huzur Mahallesi'nde yaşayan ve 9 yıldır evli olan 38 yaşındaki Nami ile 37 yaşındaki Yasemin Erbaş çiftinin 21 Temmuz günü kentteki özel bir hastanede sezeryanla gerçekleşen doğum sonrası kız çocukları dünyaya geldi. 2 kilo 800 gram olarak dünyaya gelen kız bebeğine çift, Zehra ismini koymaya karar verdi. Çiftin çocuğu doğduktan sonra hastane tarafından hazırlanan ilk rapora 'erkek' yazılırken, 2 hafta sonra hazırlanan yeni raporda kız diye kaydedildi

KIZININ KİMLİĞİNİ ÇIKARAMADI

Çocuğunun doğumundan sonra İl Nüfus Müdürlüğüne giden baba Erbaş kızının kimliğini çıkarmak istedi. Burada hayatının şokunu yaşayan Erbaş, kızının sisteme erkek olarak kayıt edildiğini öğrendi. Kızının kimliğini çıkaramayan Erbaş eşinin doğum yaptığı özel hastaneye giderek durumun düzeltilmesini istedi. Çabalarından bir sonuç alamayan Erbaş yetkilerden yardım bekliyor. 

"BELKİ DE ÇOCUĞUMU DEĞİŞTİRDİLER" 

4 Eylül Sanayi Sitesi'nde boyacı ustası olarak çalışan baba Namir Erbaş, "Eşim özel bir hastaneye giderek sezaryen ile doğum yaptı. Çocuk doğdu, çocuk doğunca hiç yakınını çağırmamışlar. Benim getirdiğim elbise yerine başka bir elbise giydirerek getirmişler çocuğu. Benim çocuğum kız olmasına rağmen erkek diye kayıtlara geçmişler. Üç gündür dükkanımı kapatıp gidiyorum düzeltmiyorlar. Benim çocuğum olduğundan da şüpheliyim çünkü hiçbir yakınını çağırmadan benim getirdiğim elbise yerine başka elbise giydirip odasına getirmişler. Belki de hastanede değiştirdiler. Hastaneye gidiyorum düzelttirmek için düzelttik deyip bana bir kağıt veriyorlar. Kağıtlarda kız diye düzeltiyorlar ama nüfusa gidiyorum kimliği çıkarmak için orada erkek gözüküyor" dedi. 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:20
  1. kız çocuğu
  2. nüfus müdürlüğü

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  • hüs coşhüs coş33 dk önce
    hastahane sahibini ve o yanlışı yapanları hapishaneyesokun bakalım başka yanlış yapabilirlermi
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