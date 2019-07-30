Ağızdaki yaralardan kurtulmak için bu yöntemi deneyin
Halk arasında ağız yarası olarak geçen aft, gündelik hatayı olumsuz etkileyerek ağızda dil, diş eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde meydana gelen ve kişinin yemek yemesine, bir şeyler içmesine, konuşmasına engel olmakta hatta tükürük salgılarını bile kontrol edememesine neden olan mukozal hasardır. Peki ağız yarası nasıl geçer? İşte yanıtı...30 Temmuz 2019 Salı 12:04
Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan yararlanabilirsiniz.
Sumak
Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.
Malzemeler
- 1 yemek kaşığı sumak
- 1 bardak su
Hazırlanışı
Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da verimli olan bir karışımı elde edebilirsiniz.
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