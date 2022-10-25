Ağızda, dilde aft nasıl geçer, ne iyi gelir? Ağızda, dilde aft neden çıkar? Ağız yaralarına iyi gelen (Aft için) bitkisel ve doğal öneriler

Aft Nedenleri Nelerdir? Ağızda, dilde aft neden çıkar?

Ağız içi yaraların sebebi tam olarak bilinmese de sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

Düşük bağışıklık sistemi ve vücut direncinin düşmesi

Genetik yatkınlık

Hormonal bozukluklar ve değişiklikler

Gıdalara karşı alerjik zayıflık

Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar

Behçet hastalığı, Çölyak hastalığı

Bilinçsiz diş fırçalama neticesinde doğan tahribatta

Stres, depresyon ve kaygı gibi psikolojik rahatsızlıklarda

C ve D vitaminleri eksikliğinde

Asidik meyve ve baharatların aşırı tüketilmesi sonrası

Bazı ilaçların yan etkilerinden

Yanak ve dil ısırma alışkanlıkları

Demir, folik asit ve B12 vitamin eksikliği

Belirtiler

Aft Belirtileri Nelerdir?

Dilde ve ağzın arkası ile yumuşak damakta görülen şiddetli ağrı ve yaralar,

Yara öncesinde karıncalanma ve sızlama hissiyatı,

Kenarları kırmızı renkli olan, beyaz, gri ve sarı renkli yuvarlak şekilli yaralar,

Konuşurken hissedilen ve daha da artan ağız içinde ağrı,

Ağzın dış kısmına kadar yayılabilen yaralar,

İlerleyen aft vakalarında; şişmiş lenf düğümleri, ateş, yorgunluk ve fiziksel halsizlik görülmesi de muhtemeldir.

Aft yarasına ne iyi gelir?

ADAÇAYI: 1 bardak suya, 10-12 gr adaçayı koyup, 5 dakika kaynatıp, bu su ile ağız çalkalayın.

KANTARON: Kantaron kekik ile kaynatıp, bu su ile ağız çalkalayın.

BİBERİYE: 1 bardak suya, 10-20 gr biberiye koyup, 5-10 dakika kaynatıp, bu su ile gargara yapın.

REZENE: 1 bardak kaynar suya, 4 gr bitki koyup, 10 dakika bekletip, bu su ile gargara yapın. Rezene yakılıp, külü yaralara sürün. Özellikle düzenli kullanım önemlidir.

MERCİMEK: AFT’da mercimek kaynatın. Soğuk olarak gargara yapın.

REYHAN: AFT‘da bir miktar reyhan kaynar suda haşlayıp, soğuk olarak gargara yapın.

BAL: Kuru üzüm, anason, bal karıştırıp, macun yapın ve yaralara sürün. 80 gr bal, 20 gr su, 10 gr boarks karıştırıp, günde birkaç defa 1 çay kaşığı ağıza alıp. Ağzın her tarafında bir miktar tutun. 2-3 günde tüketin.

ŞAP: Şap toz haline getirilir, balla karıştırılır ve ağıza sürülür. Şap ıslatılıp gargara yapılır. 5 gr şap, 2 gr mazı toz haline getirilir, karıştırılır ağızdaki yaralara sürülür veya 1 çay kaşığı ağıza alınır, bir müddet ağızda tutulur. Şap 5 gr sarı sabırla toz haline getirilir, yaralara sürülür. Özellikle düzenli kullanım önemlidir.

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Aft İçin Doğal Yöntemler

KEKİK: Kekik kaynatıp, suyu ile gargara yapın.

AMBERİ PARİS KÖKÜ: Amberi paris kökünün kabuğundan 2 gr ezip. 1 fincan kaynar suda bir müddet bekletip. Bu sudan 1-2 yudum ağıza alınıp çalkalayın. Biraz bekletin, bir daha tekrarlayın.

AKIRIKARHA: Akınkarha, hardal, mazı, her birinden 20 gr alıp. Sirke ile kaynatıp, elde edilen ile gargara yapın, bir müddet ağızda tutun.

MEŞE MAZISI: Mazı parçalayıp, kanatıp. Suyu ile gargara yapın. 1 bardak suya, 10-12 gr meşe kabuğu koyup, 10 dakika bekletip süzün, gargara yapın.

KOKULU MENEKŞE: 1 bardak kaynar suya, 20 gr bitki koyup, 10 dakika bekletin, bu su ile gargara yapın.

NAR ÇİÇEĞİ: Nar çiçeği toz haline getirip, ağızdaki yaralara sürüp veya çiçekler haşlayıp, gargara olarak kullanıp. Nar kabuğunu kaynatın, bu su ile gargara yapın. Su bir müddet ağızda bekletin.

LATANYA KÖKÜ KABUĞU: 1 bardak suya, 1 gr kabuk koyup, 10 dakika kaynatıp, bu su ile gargara yapın.

ZEYTİN YAPRAĞI: Zeytin yaprağı ağızda çiğneyin.

BARUT AĞACI: Barut ağacı kabuklarını kaynatın, suyu ile gargara yapın.

KURT PENÇESİ KÖKÜ: 1 bardak suya, 6 gr kök sap konup, 10 dakika kaynatıp, suyu ile gargara yapın.

FRENK ÜZÜMÜ: Kurutulmuş frenk üzümü kaynar suda bir müddet bekletin. Özellikle bekletilen bu su ile gargara yapılmalıdır.

YAPIŞKAN OTU: Taze bitkiyi sıkıp, elde edilen suyu balla karıştırıp ağızda çıkan sivilcelere sürün.

YALANCI BİBER: Yalancı biber yaprakları ağızda çiğneyin.

ŞİMŞEK AĞACI: Kökü veya ağaç kabuğu kaynatıp, suyu ile gargara yapın.

YAVŞAN OTU: Taze bitkiyi sıkıp, suyu ile gargara yapın.

Ağız Yaraları İçin Doğal Çözümler

ABDES BOZAN OTU BÜYÜK: Otun kökleri toz haline getirin, 1 bardak suya, 2 kaşık koyun. 10 dakika kaynatıp ılıdıktan sonra gargara yapın. Özellikle taze bitkiyi sıkıp, elde edilen su ile gargara yapın.

KÜKÜRT YAĞI: Kükürt yağı ile gargara yapın.

KARBONAT: 1 bardak suda 4-10 gr karbonat eritip, bu su ile gargara yapın.

BORAKS: Boraks toz haline getirip, yaraların üzerine sürün.

HAVACIVA KÖKÜ: 1 bardak kaynar suya, 4-10 gr kök koyun. 10 dakika bekletip, süzülüp suyu ile gargara yapın.

KOYUN OTU: 1 bardak kaynar suya, 2 kaşık taze bitki koyun. 10 dakika bekletin, suyu ile ağız çalkalayın ve gargara yapın. Özellikle düzenli kullanım önemlidir.

Özellikle bu ürünlerden birine alerjisi olanlar kullanmamalıdır. Ayrıca fazla ve uzun süre de yapmak zararlıdır. Özellikle ağız yaraları tedavi sürecinde kullanılmalıdır.

Aft Nasıl Geçer? Afta Neler İyi Gelir?

Yaralara tuzlu veya karbonatlı su ile gargara yapmak, ağrılarınızı dindirmeye destek olabilir.

Aft oluşmaması için nasıl önlem alabilirim derseniz;

Asitli, baharatlı, çok sıcak gıdalar tüketmemeye özen gösterin.

Bol miktarda meyve ve sebze tüketerek ve devamında da sağlıklı ve dengeli beslenerek bağışıklığınızı güçlü tutup, ağız yaralarından mümkün olduğunca korunabilirsiniz.

Afta yatkınlığınız varsa, sert kabuklu ve tahriş edici yiyeceklerden uzak durun.

Her yemekten sonra dişlerinizi düzenli fırçalamaya özen gösterin ve diş ipi kullanın.

Ağızda kronik travmaya yol açabilen protez, diş teli, diş sorunlarınız varsa giderin.

Sigarayla vedalaşın.

Ağızda aft neden çıkar? Dilde aft neden çıkar?



Halk arasında ağız yarası olarak da adlandırılan aftın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak, darbe, ağız içini ısırma, gıdalara karşı hassasiyet, vitamin eksikliği, stres, ağız ve diş sağlığına dikkat etmeme, bazı hastalıklar ve hormonal değişimlerin aft ile bağlantılı olduğu söylenebilir.

Aft Yarasına Ne İyi Gelir?

Tuzlu Su Gargarası Aft lezyonlarının yüzeyinin kurumasını sağlayarak iyileşme sürecinde ağrılı da olsa olumlu etki yapabilen tuzlu su gargarası 1 çay kaşığı tuzun yarım bardak su içerisinde çözünmesi ile oluşturulan solüsyon kullanılarak gerçekleştirilir. ...

Yoğurt.

Bal.

Papatya Kompresi.

Ekinezya.

Çocuklarda ve Bebeklerde Aft

Çocuklarda ve bebeklerde kış aylarında yaşanan grip ve nezle gibi hastalıklar, bağışıklık sisteminin zayıf olmasından dolayı gelişebilmektedir. Bebeklerin ve çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlere kıyasla gelişme aşamasında olmasından dolayı, hastalıklar beraberinde aft oluşumunu da tetikleyebilir.

Bir diğer neden ise, beslenmenin yetersiz olmasından ötürü aft oluşumu tetiklenebilir. Emme güçlüğü, beslenmeye direnme, yemek yemeyi istememek, salya artışı, hafif ateş ve genel huzursuzluk hali bebeklerde aft yaralarının varlığının belirtileridir.

Aftlar hızlı gelişen, 3 haftaya kadar sürebilen acılı lezyonlardır. Eğer bebeğinizin veya çocuğunuzun sizin göremediğiniz ağız mukozasının herhangi bir yerinde oluşmuş ise farketmeniz belli bir zaman alabilir. Aft varlığından şüpheleniyor ya da görmüşseniz mutlaka doktora başvurmanızı öneriyoruz.

Doktorunuzun size önereceği pomadlar, antibakteriyel jeller aft yaralarının iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Ayrıca durum beslenme yetersizliğinden kaynaklanıyorsa, vitamin ve mineral eksikliğini saptayabilmek için bazı testler isteyebilir. Yapılan testler neticesinde takviye vitamin desteği önerilerinde bulunabilir.

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