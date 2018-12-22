Ağız nezlesi neden oluyor?

Ağız nezlesinin, ağızdaki yerleşik bakteri florasının çeşitli durumlara bağlı olarak hastalık yapabilme yeteneği kazanmasından kaynaklanıyor ve her yaşta görülebiliyor.

Sorun özellikle iyi beslenmeyen çocuklarda, diş çıkaran bebeklerde ve kızamık, kızıl, suçiçeği, kızamıkçık gibi döküntülü hastalıklar sırasında ortaya çıkıyor. Yetişkinlerde de başlıca sebep diş taşları ve uygun olmayan diş protezlerinin kullanılması..

Sindirim bozuklukları, yüksek ateş, örseleyici yiyecekler, sıcak içecekler ve sigaranın da ağızda bu tip iltihaplara sebep olduğu unutulmamalı. Ağız nezlesinin sık rastlanan bir başka sebebi de vitamin eksikliği..

Ağız nezlesi genellikle ağız boşluğunda kırmızılıkla ortaya çıkıyor. Çoğu kere dil ve dudaklarda yaygın ve tekdüze kızarıklıklar görülüyor ve hasta, ağzında kuruma ve yanma hissediyor. Yutma ve çiğneme hareketleri güçleşiyor.

Ağız nezlesinin belirtilerini iştah azalması, nefesin pis kokması, salya artışı, anormal çiğneme hareketleri, yutma güçlüğü, kusma, diş etleri ve ağızda kanama, burun akıntısı ve aksırma ve depresyon olarak sıralanabilir..

Bu tür durumların sebep olduğu ağız hastalıklarına karşı başlıca savunma tükürük ve sistemik bağışıklık sistemi.. Bu sistemde oluşan savunma yetersizliği, normalde hastalık yapmayan ağız içi mikroorganizmaların ikincil hastalıklar yapmasına sebep olabiliyor. Diyabetik hastaların, ağız kuruluğu ve susuzluktan dolayı ağız enfeksiyonlarına yakalanma oranları daha yüksek..



Ağız bakımı ve diş temizliği de hastalığın oluşmasını engelleyici faktörler.. Diğer önemli bir konu da evde deterjan ve kimyasal madde gibi tahriş etkisi yüksek maddeleri açıkta bırakmamaya özen gösterilmek..

Hastalık, mikrop öldürücü gargaralar kullanılarak tedavi edilebiliyor.