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Kadın - Aile Ağız kokusunu gidermek için doğal yöntemler, pratik bilgiler
Kadın - Aile

Ağız kokusunu gidermek için doğal yöntemler, pratik bilgiler

Ağız kokusunu önlemek için basit ve etkili doğal çözümler…

Yeniakit Publisher
2022-04-20 22:42:00 -
Ağız kokusunu gidermek için doğal yöntemler, pratik bilgiler

Ağız kokusunu gidermek için ne yapmalı

Dişlerinizi Düzenli Olarak Fırçalayın.

Dilinizi Temizleyin.

Günde Bir Kez Diş İpi Kullanın.

Protezlerinizi ve Ortodontik Apareylerinizi Temizleyin.

Belirli İçeceklerden Kaçının.

Kokulu Yiyeceklerin Farkında Olun.

Doğal Nefes Tazeleyiciler Kullanın.

Ağız Kuruluğundan Kaçının.

Ağız kokusuna kesin çözüm nedir?

Gargara Kullanın. Nefesinizi hızlı bir şekilde tazelemek için gargara da kullanabilirsiniz. Gargara, ağzınızın içinde kötü kokuya katkıda bulunan mikroorganizmaları öldürür ve hızlı bir çözüm sağlar. Ayrıca nane aroması, tütün gibi altta yatan kokuları geçici olarak gidermeye yardımcı olur

 

Peynir: Yapılan araştırmalar yemekten hemen sonra yenilen peynirin, ağız ortamındaki asit düzeyini azalttığını ve bu sayede çürük oluşumunu engellediğini gösteriyor. Ayrıca peynir yemek, koku oluşumunun da önüne geçiyor.

Elma, armut, havuç: Bu besinler, içerdikleri lif sayesinde tükürüğü temizler, nefesi tazelerler.

Limon: Sade sodanın içine limon dilimleri atıp sodanız bitince bu limon dilimlerini yiyebilirsiniz. Ayrıca mentollü veya limon aromalı şekerlerden de tüketebilirsiniz.

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