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Ağız kokusu neden olur?Ağız kokusuna çözümler! Ağız kokusuna ne yapmalıyım?

Diş eti iltihaplanmaları,diş taşı ,mide rahatsızlıkları ,geniz akıntısı, dişlerin yeterince fırçalanmaması ve dilin fırçalanarak temizlenmemesigibi bir çok sebepten ötürü oluşan ağız kokusu bizi huzursuz ettiği kadar çevremizdeki insanları da rahatsız eden bir durumdur. Hatta bu durumdan o kadar rahatsız oluruz ki elimizle ağzımızı kapatarak konuşma ihtiyacı duyarız.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:06
Ağız kokusu neden olur?Ağız kokusuna çözümler! Ağız kokusuna ne yapmalıyım?

Hiç bir şeyin çözümsüz olmadığı gibi ağız kokusu da çözümsüz değildir. Sizler için sunacağımız doğal çözümlerle ağız kokunuz mazide kalsın.

Ağız kokusunun diğer sebepleri;

  • sinüs ve akciğerde oluşan enfeksiyonlar
  • Şeker hastalığı
  • Böbrek yetmezliği
  • Karaciğer yetmezliği
  • Metabolizma bozuklukları
  • Açlık,
  • bademcik iltihapları,
  • sinüzit, burun polipleri,
  • faranjit,
  • Sindirim sisteminde darlık,
  • Mide ülseri
  • Reflü hastalığı,
  • Sindirim kanalındaki iltihabi hastalıklar,
  • Akciğerin iltihabi hastalıkları

Çözümleri;

Karanfil

Nane yada nane çayı

Limon

Tarçın

Yoğurt

Adaçayı

Karbonatla gargara

Bol su tüketimi

Sakız

Sirkeli su

Rezene çiğnemek

Maydanoz

Portakal

Elma

Ağız temizliği

Güzel Gülüşler.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:06
  1. Ağız kokusu

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