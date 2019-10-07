Ağız kokusu neden olur?Ağız kokusuna çözümler! Ağız kokusuna ne yapmalıyım? Diş eti iltihaplanmaları,diş taşı ,mide rahatsızlıkları ,geniz akıntısı, dişlerin yeterince fırçalanmaması ve dilin fırçalanarak temizlenmemesigibi bir çok sebepten ötürü oluşan ağız kokusu bizi huzursuz ettiği kadar çevremizdeki insanları da rahatsız eden bir durumdur. Hatta bu durumdan o kadar rahatsız oluruz ki elimizle ağzımızı kapatarak konuşma ihtiyacı duyarız.

Hiç bir şeyin çözümsüz olmadığı gibi ağız kokusu da çözümsüz değildir. Sizler için sunacağımız doğal çözümlerle ağız kokunuz mazide kalsın. Ağız kokusunun diğer sebepleri; sinüs ve akciğerde oluşan enfeksiyonlar

Şeker hastalığı

Böbrek yetmezliği

Karaciğer yetmezliği

Metabolizma bozuklukları

Açlık,

bademcik iltihapları,

sinüzit, burun polipleri,

faranjit,

Sindirim sisteminde darlık,

Mide ülseri

Reflü hastalığı,

Sindirim kanalındaki iltihabi hastalıklar,

Akciğerin iltihabi hastalıkları Çözümleri; Karanfil Nane yada nane çayı Limon Tarçın Yoğurt Adaçayı Karbonatla gargara Bol su tüketimi Sakız Sirkeli su Rezene çiğnemek Maydanoz Portakal Elma Ağız temizliği Güzel Gülüşler.

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