Ağız kokusu nasıl geçer? Ağız kokusuna bitkisel çözüm!

Ağız kokusu neredeyse herkesin derdi. Altında ciddi bir sağlık sorunu yatmasa da birçok kişi ağız kokusu nedeniyle zor anlar yaşar. Ama doğru yöntemle bu sorundan kurtulabilirsiniz. İşte, ağız kokusuna bitkisel çözüm!

Ağız kokusu neredeyse herkesin şikâyetçi olduğu konuların başında gelir. Aç karna, tok karna fark etmeksizin sürekli olarak ağız kokusu sorunu yaşayanlar çoğu zaman kalabalık ortamlara girmeye çekinir. Hatta bazı durumda aile ortamında da ağız kokusu önemli sorunlara yol açar.

Yaşam kalitenizi olumsuz etkileyen bir ağız kokusu sorununuz varsa; bitkisel yollarla bu dertle vedalaşabilirsiniz. İşte, merakla beklediğiniz “Ağız kokusu nasıl geçer?” sorusunun yanıtı…

Ağız kokusuna bitkisel çözüm!

Tarçınlı ağız bakım suyu

Malzemeler:

1 çay kaşığı tarçın

1 adet defne yaprağı

Kakule tohumu

Bir su bardağı suyu cezveye alın.

Suyun içerisine tarçın, defne yaprağı ve kakule tohumlarını ekleyin.

Karışım bir taşım kaynadıktan sonra kenara alın ve soğumasını bekleyin.

Hazırladığınız bu suyu süzdükten sonra gargara olarak kullanabilirsiniz.

Günde iki kez dişlerinizi fırçaladıktan sonra tarçınlı karışımı kullanarak ağız kokusuyla tamamen vedalaşabilirsiniz.