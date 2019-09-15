Ağız içindeki mikropları yağ çalkalayarak giderin!

Yapılan bir araştırmaya göre doğal yağlar diş ve diş etlerini koruyor. Diş eti iltihabı, diş eti şişmesi ve ağız içerisindeki mikropları yok eden bir çözümle karşınızdayız. Ağzınızda yağ çalkalayarak mikropları öldürebileceğinizi biliyor muydunuz? Diş eti iltihabı nasıl geçer? Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız içerisindeki mikropları nasıl yok olur? İşte bütün detaylar...

Doğal yağlar ile ağız çalkalamanın ve dişleri fırçalamanın diş çürümelerine ve diş eti rahatsızlığına neden olan bakterileri öldürdüğü görülmüştür. Böylece ağızdaki istenmeyen bakteriler, virüsler ve mantarlar öldürülürken geriye sadece sağlıklı probiyotik olanlar kalır.

Yapılan araştırmalara göre hindistan cevizi, susam ve zeytinyağı ile ağız çalkalamanın ardından toplam ağız ve dış etlerinde bakteri sayısında önemli miktarda düşüş ve çürüğe yatkınlıkta ciddi azalma görülmüştür. Aynı zamanda mide, bağırsak, kalp ve kan içerisine girip vücudu hasta edebilecek mikropların, ölmesine sebep olduğu gözlemlenmiştir.

Yapmanız gereken aslında çok basit bir uygulama;

Doğal bir yağı ağzınıza alıp, 20 dakika boyunca çalkalayın. İşlemin sonunda yağı tükürün. Ilık su ile ağzınızı çalkalayıp, kalan mikropların da temizlenmesini sağlayın.

Uygulamanın sonunda, yağ ile mikropların etkileşimini çok net göreceksiniz. Yağ etkileşime girerek farklı bir hale bürünecektir.

Diş taşı tedavisinde doğal yağları kullanmak istiyorsanız bu habere göz atmalısınız;

Diş taşından kurtulmanın en etkili yolu

Aynı şekilde ağız içerisinde candida mantarı oluşumu, hindistan cevizi gibi doğal yağlarla tedavi edilebilir. Bu hastalığın vücuda sirayet etmesi hiç de sağlıklı sonuçlar doğurmayacağından, en kısa süre içerisinde önlem alınmalıdır!

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