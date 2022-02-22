  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AGİT duyurdu! Donbas'ta hafta sonu 3 binden fazla ateşkes ihlali oldu
Dünya

AGİT duyurdu! Donbas'ta hafta sonu 3 binden fazla ateşkes ihlali oldu

AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, hafta sonu Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 3 bin 231 ateşkes ihlali gerçekleştiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 22:39:00 -
AGİT duyurdu! Donbas'ta hafta sonu 3 binden fazla ateşkes ihlali oldu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, hafta sonu Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 3 bin 231 ateşkes ihlali gerçekleştiğini duyurdu.

Misyonun yayımladığı raporda, 18-20 Şubat'ta Donetsk bölgesinde 1100'ü patlama olmak üzere 2 bin 158 ateşkes ihlali gerçekleştiğini aktardı.

İhlallerin çoğunluğunun Donetsk'in Svitlodarsk, Şirokine, Staromihaylivka bölgelerinde yaşandığı ifade edildi.

Luhansk bölgesinde ise 926'sı patlama olmak üzere 1073 ihlalin gerçekleştiği aktarılarak, ihlallerin çoğunluğunun Stanitsya Luhanska ve Zolote bölgelerinde yaşandığı aktarıldı.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay