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Dünya Ağır hasta olan Filistinliye işkence!
Dünya

Ağır hasta olan Filistinliye işkence!

2003 senesinden beri hapishanede tutulan ve ağır sağlık sorunları olan Filistinli mahkuma İsraillilerin işkence yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 07:14:00 -
Ağır hasta olan Filistinliye işkence!

İsrailli görevlilerin, cezaevinde tutulan ve ağır sağlık sorunları bulunan bir Filistinli mahkuma işkence ettiği ortaya çıkarıldı.

2003 yılından hapis hayatı yaşayan Filistinli mahkum Halil Musa Musbah, Nekab bölgesinde bulunan Megiddo Cezaevi'nde tutuluyor.

Mide, bağırsak ve kan hücrelerinde kronik rahatsızlıkları bulunan ve bazı damarları tıkalı olan Musbah'a İsrail güçlerinin işkence ettiği belirtildi.

Filistinli Mahkumlar Topluluğu (PPS) tarafından işkencenin ortaya çıkarılmasının ardından, Musbah Merkezi Askalan Cezaevi'ne gönderildi.

PPS, bölgedeki tüm insan hakları gruplarını olaya müdahil olarak Musbah'ın güvenliğini sağlamaya çağırdı.

Musbah'ın işkencenin ardından sağlık durumunun kötüleşmesinden endişe ediliyor.

İsrail cezaevlerinde, 600'ü çeşitli hastalıkları bulunan yaklaşık 4 bin 600 Filistinli mahkum tutuluyor.

Kaynak: Mepa News

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