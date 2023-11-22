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Yaşam Ağır hasarlı cami böyle çöktü
Yaşam

Ağır hasarlı cami böyle çöktü

Yeniakit Publisher
2023-11-22 12:07:00 -

Hatay'da yıkım çalışmaları sırasında ağır hasarlı cami yerle bir oldu.

Depremin vurduğu Hatay’da ağır hasarlı cami, yıkım esnasında çöktü. İş makinesinin dokunuşuyla caminin yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Kırıkhan ilçesinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyetin Mahallesi’nde bulunan ağır hasarlı Merkez Ulucami’de ekipler tarafında iş makinesiyle yıkıldı. Operatörün hasar verdiği cami, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkım anı; cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

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