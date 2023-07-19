Ağıla giren kurtlar 190 koyunu telef etti!
Kars'ın Kağızman ilçesinde ağıla giren kurtlar, 190 koyunu telef ederken çok sayıda koyunu da yaraladı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde ağıla giren kurtlar, 190 koyunu telef ederken çok sayıda koyunu da yaraladı.
Olay, Kağızman'a bağlı Yukarı Karagüney köyünde yaşandı.
3 kişiye ait ağıldaki koyun sürüsüne gece saatlerinde kurtlar saldırdı.
Ağıldaki koyunlara kurtların saldırması sonucunda 190 koyun telef olurken, çok sayıda koyunda yaralandı.
Hayvan sahipleri, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. (İLKHA)
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