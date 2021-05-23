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Yerel Ağıla giren kurt, 18 küçükbaş hayvanı telef etti
Yerel

Ağıla giren kurt, 18 küçükbaş hayvanı telef etti

Mersin'de yaşayan besici Ayşe ve Hakan Bolat kardeşlere ait 48 kuzunun bulunduğu ağıla giren kurt, 18 küçükbaş hayvanı telef etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 16:15:00 -
Ağıla giren kurt, 18 küçükbaş hayvanı telef etti

Mersin'in Silifke ilçesinde, ağıla giren kurdun saldırısı sonucu 18 küçükbaş hayvan telef oldu.

Seydili Mahallesi'nde yaşayan besici Ayşe ve Hakan Bolat kardeşlere ait 48 kuzunun bulunduğu ağıla dün gece saatlerinde giren kurt, küçükbaş hayvanlara saldırdı.

Sabah saatlerinde yemleme yapmak için ağıla giren Bolat kardeşler, kurdun saldırısı sonucu 18 kuzunun telef olduğunu görerek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hakan Bolat, AA muhabirine, olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

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